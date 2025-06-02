Алексей Швед пропустил 2-ю половину 3-го матча, но продолжит играть в серии с ЦСКА
Алексей Швед не считает свою травму серьезной.
Защитник «Зенита» отыграл всего 10,2 минуты в 3-й игре финала Лиги ВТБ в Москве, набрав 5 очков и 4 передачи. Швед начал прихрамывать во второй 10-минутке и не вышел на вторую половину матча. После игры главный тренер Хавьер Паскуаль не был уверен в его статусе на серию.
Сам защитник заверяет, что скоро вернется в игру.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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