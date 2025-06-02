Алексей Швед пропустил 2-ю половину 3-го матча, но продолжит играть в серии с ЦСКА

Алексей Швед не считает свою травму серьезной.

Защитник «Зенита » отыграл всего 10,2 минуты в 3-й игре финала Лиги ВТБ в Москве, набрав 5 очков и 4 передачи. Швед начал прихрамывать во второй 10-минутке и не вышел на вторую половину матча. После игры главный тренер Хавьер Паскуаль не был уверен в его статусе на серию.

Сам защитник заверяет, что скоро вернется в игру.