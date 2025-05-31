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«Хьюстон» рассмотрит возможность обмена 10-го пика

«Хьюстон» может обменять пик первого раунда драфта-2025.

Ожидается, что «Рокетс» рассмотрят возможность обмена 10-го пика на предстоящем драфте. Неизвестно, предпочтет ли команда подняться выше на драфте или использовать пик для обмена на звезду.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» может этим летом попытаться выменять форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо или одного из опытных игроков «Бостона».

Также сообщается, что «Хьюстон» больше не заинтересован в защитнике «Финикса» Девине Букере. 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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