«Хьюстон» намерен сохранить Фреда Ванвлита

Фред Ванвлит, скорее всего, останется в «Хьюстоне».

«Ожидается, что «Хьюстон » сохранит защитника Фреда Ванвлита , согласно источникам как в команде, так и в лиге, либо воспользовавшись опцией команды на 44,9 млн долларов на сезон-2025/26, либо договорившись о новом соглашении с более низкой, выгодной команде зарплатой.

Вероятность того, что Ванвлит будет играть за другую команду в следующем сезоне, невелика, говорят источники», – пишет The Athletic.