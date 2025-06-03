«Хьюстон» намерен сохранить Фреда Ванвлита
Фред Ванвлит, скорее всего, останется в «Хьюстоне».
«Ожидается, что «Хьюстон» сохранит защитника Фреда Ванвлита, согласно источникам как в команде, так и в лиге, либо воспользовавшись опцией команды на 44,9 млн долларов на сезон-2025/26, либо договорившись о новом соглашении с более низкой, выгодной команде зарплатой.
Вероятность того, что Ванвлит будет играть за другую команду в следующем сезоне, невелика, говорят источники», – пишет The Athletic.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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