«Финикс» снижает запрашиваемую цену за Кевина Дюрэнта
«Санз» намерены обменять Кевина Дюрэнта этим летом.
«Финикс» активно стремится обменять Кевина Дюрэнта и восстановить полный контроль над своим драфтовым капиталом, начиная с 10-го пика на драфте в следующем месяце, сообщают источники в команде.
После завершения сезона «Хьюстон» получил несколько звонков от «Финикса», который с тех пор постепенно снижает запрашиваемую цену за Дюрэнта. Есть цена, которая устроила бы «Рокетс», но из-за страха разрушить свой состав из-за 36-летнего игрока, восстановившегося после травмы, сомнения по поводу осуществления сделки остаются», – пишет The Athletic.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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