«Финикс» снижает запрашиваемую цену за Кевина Дюрэнта

«Санз» намерены обменять Кевина Дюрэнта этим летом.

«Финикс» активно стремится обменять Кевина Дюрэнта и восстановить полный контроль над своим драфтовым капиталом, начиная с 10-го пика на драфте в следующем месяце, сообщают источники в команде.

После завершения сезона «Хьюстон » получил несколько звонков от «Финикса », который с тех пор постепенно снижает запрашиваемую цену за Дюрэнта. Есть цена, которая устроила бы «Рокетс», но из-за страха разрушить свой состав из-за 36-летнего игрока, восстановившегося после травмы, сомнения по поводу осуществления сделки остаются», – пишет The Athletic.