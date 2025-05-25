Амен и Осар Томпсоны рассматривают возможность выступления за сборную Ямайки
Близнецы Томпсоны готовы играть за сборную Ямайки.
Амен Томпсон («Хьюстон») и Осар («Детройт») начали процесс получения ямайского гражданства. Братья могут стать гражданами этой страны, поскольку их отец – ямаец. Это позволит близнецам выступать за Ямайку на международных турнирах.
Как сообщается, Ямайка получила согласие Нормана Пауэлла из «Клипперс» играть за сборную в предстоящих турнирах ФИБА. Ямайская национальная сборная также пытается привлечь Ника Ричардса («Финикс»), Айзейю Стюарта («Детройт») и Джоша Майнотта («Миннесота»).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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