Два клуба Единой лиги ВТБ интересуются Заком Нуталлом

Зак Нуталл может вернуться в Единую Лигу ВТБ.

Два клуба лиги заинтересованы в приобретении американского разыгрывающего и готовы немного увеличить оклад, который был у него в Китае в прошедшем сезоне. Нуталл взял время для принятия решения.

Нуталл начинал сезон-2024/25 в составе «Пари НН» и набирал в среднем 17,2 очка, 3,3 подбора и 2,8 передачи в 29 матчах Лиги ВТБ. Американец покинул российскую команду в феврале.

В Китае защитник набирал 13,3 очка и 5,4 передачи в среднем за матч и помог «Бэйцзину» дойти до финала.