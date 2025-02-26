Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»

Сергей Панов заявил, у «Пари НН» есть варианты замены Заку Нуталлу.

— Насколько сложно будет заменить Нуталла?

— Незаменимых нет.

— Достойную компенсацию за игрока удалось получить?

— Абсолютно. Можно ли на эти деньги купить другого хорошего игрока? Да.

— Есть уже кто‑то на примете?

— Варианты есть всегда, — сказал президент «Пари НН».