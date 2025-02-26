Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
Сергей Панов заявил, у «Пари НН» есть варианты замены Заку Нуталлу.
— Насколько сложно будет заменить Нуталла?
— Незаменимых нет.
— Достойную компенсацию за игрока удалось получить?
— Абсолютно. Можно ли на эти деньги купить другого хорошего игрока? Да.
— Есть уже кто‑то на примете?
— Варианты есть всегда, — сказал президент «Пари НН».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости