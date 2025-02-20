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Зак Нуталл перейдет из «Пари НН» в «Бэйцзин Дакс»

«Пари НН» лишится Зака Нуталла.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», самый результативный игрок клуба принял предложение китайских «Бэйцзин Дакс».

«Пари НН» получит выкуп в объеме зарплаты баскетболиста за половину сезона.

Клуб идет 6-м в турнирной таблице с результатом 13-19.

Нуталл набирал 17,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 29 матчах этого сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoЕдиная лига ВТБ
Бэйцзин Дакс
переходы
чемпионат Китая
Зак Нуталл
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