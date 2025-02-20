Зак Нуталл перейдет из «Пари НН» в «Бэйцзин Дакс»
«Пари НН» лишится Зака Нуталла.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», самый результативный игрок клуба принял предложение китайских «Бэйцзин Дакс».
«Пари НН» получит выкуп в объеме зарплаты баскетболиста за половину сезона.
Клуб идет 6-м в турнирной таблице с результатом 13-19.
Нуталл набирал 17,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 29 матчах этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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