Зак Нуталл покинул «Пари НН» и продолжит карьеру в Китае
«Пари НН» подтвердил уход Зака Нуталла из команды.
«Да, действительно Зак уезжает из Нижнего Новгорода. Он очень ярко играл до последних матчей и некоторое время назад получил очень заманчивое предложение от китайского клуба. Воспитательные беседы не дали результата. Желание уехать у него было очень большое. В итоге сложных переговоров получилось согласовать условия», – сказал президент «Пари НН» Сергей Панов.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», самый результативный игрок команды принял предложение китайских «Бэйцзин Дакс». «Пари НН» получит выкуп в объеме зарплаты баскетболиста за половину сезона.
Нуталл набирал 17,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 29 матчах этого сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Пари НН»
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