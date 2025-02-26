Зак Нуталл покинул «Пари НН» и продолжит карьеру в Китае

«Пари НН» подтвердил уход Зака Нуталла из команды.

«Да, действительно Зак уезжает из Нижнего Новгорода. Он очень ярко играл до последних матчей и некоторое время назад получил очень заманчивое предложение от китайского клуба. Воспитательные беседы не дали результата. Желание уехать у него было очень большое. В итоге сложных переговоров получилось согласовать условия», – сказал президент «Пари НН» Сергей Панов.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», самый результативный игрок команды принял предложение китайских «Бэйцзин Дакс». «Пари НН» получит выкуп в объеме зарплаты баскетболиста за половину сезона.

Нуталл набирал 17,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 29 матчах этого сезона.