«Финикс» хочет обменять Кевина Дюрэнта на центрового

«Санз» намерены решить проблему с центровым путем обмена Кевина Дюрэнта.

«Санз» дали понять другим командам, что центровой имеет для них первостепенное значение в любых переговорах по Кевину Дюрэнту .

Их наибольший интерес заключается в решении проблемы с позицией центрового, которая стала катастрофой после ухода Деандре Эйтона», – пишет Hardwood Paroxysm.