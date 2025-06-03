«Финикс» хочет обменять Кевина Дюрэнта на центрового
«Санз» намерены решить проблему с центровым путем обмена Кевина Дюрэнта.
«Санз» дали понять другим командам, что центровой имеет для них первостепенное значение в любых переговорах по Кевину Дюрэнту.
Их наибольший интерес заключается в решении проблемы с позицией центрового, которая стала катастрофой после ухода Деандре Эйтона», – пишет Hardwood Paroxysm.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hardwood Paroxysm
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