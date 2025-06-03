Bleacher Report назвал Джейлена Брауна в списке целей «Атланты» и «Филадельфии»

Грег Шварц считает, что форвард «Бостона» может оказаться в этих командах.

«Не секрет, что «Хоукс» испытывают проблемы в защите в эпоху Трэй Янга (защитный рейтинг – 114.8, 18-е место в прошлом сезоне). Если клуб планирует оставить Янга, «Атланте» придется серьезно усилить свою игру в обороне.

Если финансовые трудности заставят «Бостон» рассмотреть предложения по Джейлену Брауну летом, «Хоукс» стоит воспользоваться этим шансом. Объединение MVP финала НБА-2024 с Янгом и Джейленом Джонсоном создаст мощное «большое трио». К тому же, Браун вырос в Мариетте, штат Джорджия – пригороде Атланты.

Говорить о возможном обмене 3-го пика драфта и Пола Джорджа на Кевина Дюрэнта или Лаури Маркканена были бы глупо.

Однако, если «Филадельфия» сможет получить Брауна, то это стоит того. Скорее всего, в таком сценарии Джорджа перенаправят в третью команду, учитывая, что «Селтикс» захотят освободить зарплатную ведомость, обменяв Брауна», – написал Шварц.