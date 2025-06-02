«Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта вне зависимости от того, кто станет главным тренером
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«В процессе поиска главного тренера, по словам источников, были сильные намеки на то, что «Финикс», скорее всего, расстанется с Кевином Дюрэнтом после его двух с половиной сезонов в команде. Уже некоторое время ожидается, что «Санс», независимо от того, кто будет нанят новым тренером, изучат варианты обмена Дюрэнта в межсезонье. Напомню, что в феврале «Финикс» в одностороннем порядке пытался обменять 36-летнего Дюрэнта, но тот в итоге уговорил их не делать этого», – написал Стейн.
В прошедшей регулярке форвард набирал в среднем 26,6 очка (52,7% с игры, 43% из-за дуги), 6 подборов и 4,2 передачи.
Следующий сезон является последним в контракте Дюрэнта, за него баскетболист заработает 54,7 миллиона долларов.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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