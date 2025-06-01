«Миннесота» обратилась к команде Восточной конференции с просьбой помочь организовать обмен Кевина Дюранта

«Миннесота» ищет способы заполучить Кевина Дюрэнта.

По словам инсайдера Джейка Фишера, «Тимбервулвс» обратились по крайней мере к одной команде Восточной конференции с просьбой помочь организовать сделку с участием суперзвезды «Финикса » Кевина Дюрэнта .

Ранее сообщалось, что «Миннесота » намерена приобрести звездного игрока в это межсезонье, и Дюрэнт является ее главной целью.

36-летний форвард, для которого следующий сезон станет 18-м, остается одним из ведущих бомбардиров лиги. В этом сезоне Дюрэнт набирал за «Финикс» 26,6 очка, 6,0 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч.