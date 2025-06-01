«Миннесота» обратилась к команде Восточной конференции с просьбой помочь организовать обмен Кевина Дюранта
«Миннесота» ищет способы заполучить Кевина Дюрэнта.
По словам инсайдера Джейка Фишера, «Тимбервулвс» обратились по крайней мере к одной команде Восточной конференции с просьбой помочь организовать сделку с участием суперзвезды «Финикса» Кевина Дюрэнта.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» намерена приобрести звездного игрока в это межсезонье, и Дюрэнт является ее главной целью.
36-летний форвард, для которого следующий сезон станет 18-м, остается одним из ведущих бомбардиров лиги. В этом сезоне Дюрэнт набирал за «Финикс» 26,6 очка, 6,0 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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