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Ник Райт: «Невозможно, глядя на этот сезон, сказать, что Стеф Карри был лучше Леброна Джеймса»

Ник Райт убежден, что Леброн Джеймс был лучше Стефена Карри в этом сезоне.

«Вот что меня раздражает в рейтинге Леброна. Люди продолжают преждевременно понижать его рейтинг из-за возраста.

Он только что занял шестое место в голосовании за MVP и был включен во вторую символическую пятерку НБА. Так почему же он вдруг не входит в число 15 лучших игроков лиги? Можно справедливо утверждать, что Леброн находится между пятым и десятым местом. Мой приятель Билл Симмонс составил пирамиду из 15 лучших игроков и не включил в нее Леброна. Вот это возмутительно. Он все еще ставит Стефа Карри на седьмое место в лиге.

Невозможно, глядя на этот сезон НБА, сказать, что Стеф был лучше Леброна, ни по статистике, ни по командным результатам, ни по индивидуальным достижениям, ни по чему-либо из этого. Вы можете сказать, что его команда прошла на один раунд дальше в плей-офф. Почему успех команды Леброна в этом году был обусловлен тем, что они выменяли Луку Дончича? Команда Стефа была ниже 50 процентов, когда они выменяли Джимми Батлера. Как по мне, это странно», – сказал эксперт.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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