Доминик Уилкинс: «Не верю в статус лучшего игрока в истории. Но Майкл Джордан выиграл 6 финалов с одной командой»
Доминик Уилкинс прокомментировал дискуссию о лучшем игроке в истории баскетбола.
«Не верю в статус лучшего игрока в истории. Как можно говорить об этом, если не играл против величайших из других периодов? Если не встречался с Уилтом Чемберленом или Биллом Расселлом.
Но Майкл Джордан 6 раз выходил в финалы и 6 раз взял титул с одной командой. Три раза побеждал после временного ухода в другой вид спорта. Такого никто не делал. С Джорданом связаны уникальные достижения. Так что если нужно высказаться по поводу лучшего в истории, я выбираю его. Не хочу никого обидеть, но он достиг слишком многого за относительно короткий период времени», – поделился мнением о сравнении Майкла Джордана и Леброна Джеймса член Зала славы баскетбола.
Кто станет чемпионом НБА?2757 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Esports Insider
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости