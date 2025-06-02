Марио Чалмерс: «Леброн занимался восстановлением, даже когда мы ходили в клуб»
Бывший партнер по команде Джеймса рассказал, насколько тот заботится о теле.
«Леброн действительно занимался восстановлением, даже когда мы ходили в клуб. У него буквально было что-то на коленях, что-то на спине – прямо в клубе.
Не мешки со льдом, а паровые или электрические мышечные стимуляторы, которые бьют тебя током в поясницу или заднюю поверхность бедра.
У него всегда было что-то для восстановления. И когда ты видишь такое отношение, то понимаешь, что это совершенно другой уровень», – рассказал Чалмерс.
В прошедшем регулярном сезоне 40-летний Джеймс набирал в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора, 8,2 передачи и в 21-й раз подряд попал в символическую сборную.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Шэннона Шарпа
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