Марио Чалмерс: «Леброн занимался восстановлением, даже когда мы ходили в клуб»

Бывший партнер по команде Джеймса рассказал, насколько тот заботится о теле.

«Леброн действительно занимался восстановлением, даже когда мы ходили в клуб. У него буквально было что-то на коленях, что-то на спине – прямо в клубе.

Не мешки со льдом, а паровые или электрические мышечные стимуляторы, которые бьют тебя током в поясницу или заднюю поверхность бедра.

У него всегда было что-то для восстановления. И когда ты видишь такое отношение, то понимаешь, что это совершенно другой уровень», – рассказал Чалмерс .

В прошедшем регулярном сезоне 40-летний Джеймс набирал в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора, 8,2 передачи и в 21-й раз подряд попал в символическую сборную.