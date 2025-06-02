Дэнни Грин: «Если сравнивать Джордана, Джеймса и Брайанта, то Кобе – самый техничный»

Бывший игрок НБА расставил легенд по местам в своем личном топе.

«Мой GOAT – это Эм Джей. У Брона – величайшая карьера в истории. Я поставлю их на первое и второе места: Эм Джей, а затем Брон.

Тяжело ставить Кобе на третье место, но в детстве я так любил Майка , что считал Кобе просто его подражателем. Не скажу, что ненавидел его. Но я стал ценить его больше, когда сам попал в лигу и сыграл против него. Наблюдал на протяжении многих лет, как он мыслил, какая у него была невероятная работа ног...

Он, пожалуй, самый техничный из всех троих. Майк просто делал один прием, и его было не остановить. Он повторял его снова и снова, попадал свои 60% и пробивал штрафные. Но Кобе, наверное, самый умелый из этой тройки», – заключил Грин .