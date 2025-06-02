Леброн Джеймс: «С Лукой мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей»

Форвард «Лейкерс» объяснил преимущества игры с Дончичем.

«Лука всегда играет в своем ритме. Никогда не бывает такого, чтобы игра заставила его ускориться. И он всегда сам определяет, где ему находиться на площадке, никогда никому не позволяет кому-то решать это за него.

Наша задача – подстраиваться под него и всегда быть готовыми. Мы же видели в его исполнении передачи или просто решения, на которые были способны лишь единицы в истории лиги.

Нам нужно оставаться собранными, особенно против агрессивных команд, которые любят давить физически или пытаются ускорить игру. Мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей. И это хорошо, потому что таким образом расшатывается защита соперника», – заключил Джеймс .