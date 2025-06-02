Леброн Джеймс: «С Лукой мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей»
Форвард «Лейкерс» объяснил преимущества игры с Дончичем.
«Лука всегда играет в своем ритме. Никогда не бывает такого, чтобы игра заставила его ускориться. И он всегда сам определяет, где ему находиться на площадке, никогда никому не позволяет кому-то решать это за него.
Наша задача – подстраиваться под него и всегда быть готовыми. Мы же видели в его исполнении передачи или просто решения, на которые были способны лишь единицы в истории лиги.
Нам нужно оставаться собранными, особенно против агрессивных команд, которые любят давить физически или пытаются ускорить игру. Мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей. И это хорошо, потому что таким образом расшатывается защита соперника», – заключил Джеймс.
Кто станет чемпионом НБА?2757 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Mind the Game
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости