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Велимир Перасович: «Локо» показал высокий уровень агрессивности. Нам нужно повысить планку»

Велимир Перасович отметил агрессивность «Локо» в 3-м матче за бронзу.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», сегодня они хотели выиграть больше и заслужили победу, показали высокий уровень агрессивности. Когда позволяется такой уровень агрессивности, «Локомотив-Кубань» чувствует себя как рыба в воде.

Ключевым эпизодом стала 4-я четверть, когда УНИКС набрал 4 фола уже в начале, а у соперника фолов не было. В концовке все очки хозяева набирали, в основном, благодаря штрафным броскам. Нам нужно адаптироваться к предлагаемому уровню агрессии. Если хотим выиграть, нужно повысить планку.

Вернуться в игру помогли несколько трехочковых бросков в быстрых переходах. Когда «Локо» выпускает игроков, чтобы бороться за подбор в атаке, им сложнее возвращаться в защиту. Значит, нужно использовать такие ситуации и набирать очки. С этим были проблемы по ходу сезона, но в 3-й четверти это получилось. Обе команды играют в похожем ключе, у кого удаются трехочковые броски, тот и выигрывает.

Борьба за подборы играет ключевую роль. В регулярном сезоне «Локомотив-Кубань» был лидером чемпионата по подборам, в том числе в нападении. И если удается их остановить, играть становится гораздо легче», – отметил главный тренер УНИКСа.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии за 3-е место обыграл казанский УНИКС – 86:77 (1-2).

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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Велимир Перасович
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