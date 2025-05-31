Андрей Лопатин о 3-м матче: «Не сдавались и имели шансы выиграть»

Андрей Лопатин заявил, что УНИКС не сдавался в 3-м матче против «Локо».

«Несмотря на неудачное начало, мы не сдавались и имели шансы выиграть.

Что ж, будем готовиться к следующему матчу. По-прежнему хотим выиграть бронзовые медали», – сказал форвард УНИКСа .

Краснодарский «Локомотив-Кубань » в третьем матче серии за 3-е место обыграл казанский УНИКС – 86:77 (1-2).