Андрей Лопатин о 3-м матче: «Не сдавались и имели шансы выиграть»
Андрей Лопатин заявил, что УНИКС не сдавался в 3-м матче против «Локо».
«Несмотря на неудачное начало, мы не сдавались и имели шансы выиграть.
Что ж, будем готовиться к следующему матчу. По-прежнему хотим выиграть бронзовые медали», – сказал форвард УНИКСа.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии за 3-е место обыграл казанский УНИКС – 86:77 (1-2).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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