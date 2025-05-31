Патрик Миллер: «В прошлом году закончили четвертыми. Очень хочу сделать шаг выше»

Патрик Миллер прокомментировал 3-й матч серии за бронзу.

«На этом отрезке сезона я поймал отличный ритм и стараюсь по максимуму использовать это на пользу команде. Сегодня начали так, как и должны начинать такие матчи. Но УНИКС – сильный соперник, стоило нам совершить несколько плохих бросков во второй половине, как они догнали.

Здорово, что мы смогли в итоге забрать эту игру. У меня большая мотивация выиграть эту серию. В прошлом году, когда я только пришел в «Локо», мы закончили четвертыми. И сейчас я очень хочу сделать шаг выше. Думаю, вся наша команда тоже хочет», – сказал разыгрывающий «Локомотива-Кубань».

Краснодарский «Локомот ив-Кубань» в третьем матче серии за 3-е место обыграл казанский УНИКС – 86:77 (1-2).

Миллер набрал 29 очков, реализовав 12 из 17 с игры, и сделал 6 передач.