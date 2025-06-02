1

Билл Симмонс безуспешно пытается заполучить Тимоти Шаламе на свой подкаст

Райен Руссило рассказал о попытках пообщаться с Тимоти Шаламе.

Известный актер резко ворвался в список знаменитостей, тесно связанных с фанатской культурой. Шаламе показал себя знатоком нынешнего состояния и истории спорта и уже побывал на ESPN.

Главный редактор The Ringer Билл Симмонс неоднократно пытался пригласить его на свой подкаст, но натыкался на сопротивление PR-команды актера.

Обозреватель Райен Руссилло рассказал об этом на своем шоу.

«Мне нравится Шаламе. Сидел рядом с ним на игре «Лейкерс». Все хотел рассказать ему, что его команда отказывает Биллу Симмонсу, и все понимают, что эта информация до него не доходит. «Вот, возьми его номер, приходи поговорить о баскетболе». Но не стал этого делать, потому что сразу прибежала бы охрана», – посмеялся журналист.

Кто станет чемпионом НБА?2747 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The r/BillSimmons Podcast
logoНБА
logoНью-Йорк
logoБилл Симмонс
Райан Руссило
logoТимоти Шаламе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Уильямс: «Джейлену Брансону нельзя тащить команду 82 матча «регулярки». Яннис Адетокумбо может разделить с ним эту ношу»
112 июня, 13:54
Тим Бонтемпс: «Эл Хорфорд, вероятно, покинет «Бостон». Если «Нью-Йорк» подпишет его, то в следующем сезоне сможет победить «Пэйсерс»
262 июня, 09:34
Майлз Тернер поиздевался над «Нью-Йорком», выложив шутку из «Гриффинов»
52 июня, 06:40Видео
Главные новости
Ноа Эссанг, 9-й в прогнозе ESPN на драфт-2025 НБА, набрал 22 очка и 14 подборов в полуфинале чемпионата Германии
56 минут назадВидео
«Даллас» заинтересован в продлении Данте Экзама
сегодня, 10:36
«Хьюстон» уверен, что сможет повторить любое предложение Джабари Смиту и Тари Исону в 2026 году
7сегодня, 10:20
Рид Шеппард должен получить значительно большую роль в «Хьюстоне» в следующем сезоне
3сегодня, 09:55
«Рокетс» хотят продлить Фреда Ванвлита и Стивена Адамса, могут заменить последнего Бруком Лопесом
2сегодня, 09:40
Тони Бразерс и Скотт Фостер – среди арбитров на финальную серию НБА, в составе бригад 2 новичка
5сегодня, 09:26Фото
«Пэйсерс» приземлились в Оклахома-Сити на 3,5 часа позже из-за возможного торнадо, грозы и угрозы затопления
5сегодня, 09:13
«Никс» должны Тому Тибодо еще более 30 миллионов долларов
12сегодня, 08:16
Майлз Тернер: «Мне понадобилось 10 лет, чтобы попасть в финал. Не знаешь, когда все еще так сложится, нужно использовать шанс по полной»
сегодня, 07:59
Рик Карлайл: «Оба финалиста показывают стилистически чистый баскетбол»
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/4 финала. «Ховентуд» – «Тенерифе», «Гран-Канария» примет «Валенсию»
8 минут назад
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» имеет возможность завершить серию с «Трапани Шарк» у себя дома
сегодня, 06:30
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» начнет серию с «Бурком»
8 минут назад
Трехочковый Джареда Харпера выбил «Хапоэль Тель-Авив» из 1/2 финала чемпионата Израиля
15 минут назадВидео
Главный тренер Душан Алимпиевич продлил контракт с «Бешикташем» на 2 года
38 минут назад
Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»
сегодня, 11:08Фото
Карлик Джонс, Исаак Бонга и Стерлинг Браун будут допрошены в рамках расследования драки у ночного клуба
1сегодня, 10:55
Захар Пашутин о 4-й игре финала Лиги ВТБ: «Иван Ухов показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами»
1сегодня, 08:46
Глеб Плотников станет главным тренером «Химок»
сегодня, 08:31
Владислав Емченко о сезоне «Локомотива-Кубань»: «Могли и обыграть кого угодно, и уступить. Порой мы и сами не понимали, что играем»
сегодня, 04:39