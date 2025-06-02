Билл Симмонс безуспешно пытается заполучить Тимоти Шаламе на свой подкаст

Райен Руссило рассказал о попытках пообщаться с Тимоти Шаламе.

Известный актер резко ворвался в список знаменитостей, тесно связанных с фанатской культурой. Шаламе показал себя знатоком нынешнего состояния и истории спорта и уже побывал на ESPN.

Главный редактор The Ringer Билл Симмонс неоднократно пытался пригласить его на свой подкаст, но натыкался на сопротивление PR-команды актера.

Обозреватель Райен Руссилло рассказал об этом на своем шоу.

«Мне нравится Шаламе. Сидел рядом с ним на игре «Лейкерс». Все хотел рассказать ему, что его команда отказывает Биллу Симмонсу, и все понимают, что эта информация до него не доходит. «Вот, возьми его номер, приходи поговорить о баскетболе». Но не стал этого делать, потому что сразу прибежала бы охрана», – посмеялся журналист.