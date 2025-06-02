Тим Бонтемпс: «Эл Хорфорд, вероятно, покинет «Бостон». Если «Нью-Йорк» подпишет его, то в следующем сезоне сможет победить «Пэйсерс»
Эксперт ESPN считает такой переход вероятным.
«Эл Хорфорд – свободный агент, и сейчас его возвращение в «Селтикс» не выглядит логичным.
Хорфорд много лет дружит с Таунсом и играл с ним за сборную Доминиканской Республики.
Если «Нью-Йорк» подпишет его, добавит игрока периметра на скамейку, то в следующем сезоне сможет победить «Пэйсерс» и претендовать на чемпионство», – заявил Бонтемпс.
В прошедшем регулярном сезоне 38-летний Хорфорд принял участие в 60 матчах «Бостона», набирая в среднем 9 очков, 6,2 подбора, 2,1 передачи и 0,9 блок-шота.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
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