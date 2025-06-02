Майлз Тернер поиздевался над «Нью-Йорком», выложив шутку из «Гриффинов»

Центровой «Индианы» тоже решил потроллить соперника.

Тернер выложил в соцсетях отрывок с диалогом:

– Где-то через час я спущу 20 тысяч!

– Что ты сделаешь, поставишь на «Никс»?

«Индиана » выбила «Нью-Йорк » из плей-офф, завершив финальную серию Востока со счетом 4-2.

За эти шесть матчей Майлз Тернер набирал в среднем 13 очков, 3,2 подбора и 1,8 передачи.