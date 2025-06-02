Майлз Тернер поиздевался над «Нью-Йорком», выложив шутку из «Гриффинов»
Центровой «Индианы» тоже решил потроллить соперника.
Тернер выложил в соцсетях отрывок с диалогом:
– Где-то через час я спущу 20 тысяч!
– Что ты сделаешь, поставишь на «Никс»?
«Индиана» выбила «Нью-Йорк» из плей-офф, завершив финальную серию Востока со счетом 4-2.
За эти шесть матчей Майлз Тернер набирал в среднем 13 очков, 3,2 подбора и 1,8 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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