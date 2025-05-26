«Бакс» пытаются убедить Янниса Адетокумбо остаться, указывая на состояние Восточной конференции
Стратегия «Милуоки» строится вокруг слабости Востока.
По сообщению инсайдера Марка Стейна, «Бакс» пытаются убедить Янниса Адетокумбо продолжить выступление за клуб, опираясь на то, что Восточная конференция предоставляет лучшие шансы для прохода в финал.
«Милуоки» рассчитывает потратить следующий сезон, который команда будет вынуждена провести без травмированного Дэмиана Лилларда, для перевооружения. Все предыдущие основные действующие лица конференции, включая «Бостон», «Филадельфию» и «Майами», находятся в неопределенном положении.
«Бакс» рассчитывают, что в нынешней ситуации года хватит клубу, чтобы вернуться к борьбе за титул, позволяя Адетокумбо сохранить репутацию, связанную с верностью одной команде.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2322 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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