Брайан Уиндхорст: «Бостон» и «Нью-Йорк» – в списке команд, которые могут выменять Янниса Адетокумбо»
«Селтикс» и «Никс» будут претендентами на Адетокумбо, если тот станет доступен.
Об этом заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Я думаю, нужно смотреть на команды, которые способны выменять Янниса, то есть, сделать предложение, которое приняли бы «Бакс», и быть конкурентоспособными. «Бостон» будет в этом списке. Я думаю, что «Нью-Йорк» тоже будет в этом списке.
Есть некоторые трудности, когда команды, превышающие порог налога на роскошь и второй порог, пытаются совершать обмены, и это реальность. Но в Восточной конференции есть команды, которые способны это устроить», – сказал Уиндхорст.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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