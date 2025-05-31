Брайан Уиндхорст: «Бостон» и «Нью-Йорк» – в списке команд, которые могут выменять Янниса Адетокумбо»

«Селтикс» и «Никс» будут претендентами на Адетокумбо, если тот станет доступен.

Об этом заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Я думаю, нужно смотреть на команды, которые способны выменять Янниса , то есть, сделать предложение, которое приняли бы «Бакс», и быть конкурентоспособными. «Бостон » будет в этом списке. Я думаю, что «Нью-Йорк » тоже будет в этом списке.

Есть некоторые трудности, когда команды, превышающие порог налога на роскошь и второй порог, пытаются совершать обмены, и это реальность. Но в Восточной конференции есть команды, которые способны это устроить», – сказал Уиндхорст.