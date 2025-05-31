  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Бостон» и «Нью-Йорк» – в списке команд, которые могут выменять Янниса Адетокумбо»
17

Брайан Уиндхорст: «Бостон» и «Нью-Йорк» – в списке команд, которые могут выменять Янниса Адетокумбо»

«Селтикс» и «Никс» будут претендентами на Адетокумбо, если тот станет доступен.

Об этом заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Я думаю, нужно смотреть на команды, которые способны выменять Янниса, то есть, сделать предложение, которое приняли бы «Бакс», и быть конкурентоспособными. «Бостон» будет в этом списке. Я думаю, что «Нью-Йорк» тоже будет в этом списке.

Есть некоторые трудности, когда команды, превышающие порог налога на роскошь и второй порог, пытаются совершать обмены, и это реальность. Но в Восточной конференции есть команды, которые способны это устроить», – сказал Уиндхорст.

Кто станет чемпионом НБА?867 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoБостон
Брайан Уиндхорст
возможные переходы
logoНью-Йорк
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс представил пирамиду 15 лучших игроков НБА 2025 года
4030 мая, 05:39Фото
Яннис – Роналду: «Приезжай играть в Грецию. «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК, ПАОК – выбирай сам»
1828 мая, 19:56
Яннис Адетокумбо заявил, что специально дал ребенку обыграть себя в вирусном видео
728 мая, 07:46Видео
Пол Джордж: «Не думаю, что Яннис Адетокумбо хочет уйти из «Милуоки»
27 мая, 14:16
Главные новости
Тим Бонтемпс: «Эл Хорфорд, вероятно, покинет «Бостон». Если «Нью-Йорк» подпишет его, то в следующем сезоне сможет победить «Пэйсерс»
949 минут назад
Марио Чалмерс: «Леброн занимался восстановлением, даже находясь в клубе»
сегодня, 09:08
Леброн Джеймс: «С Лукой мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей»
4сегодня, 08:02
Дэнни Грин: «Если сравнивать Джордана, Джеймса и Брайанта, то Кобе – самый техничный»
14сегодня, 07:41
Айзейя Хартенштайн: «Мы не ждем, что нам что-то достанется просто так. Мы хотим быть завоевателями, хотим быть охотниками»
сегодня, 07:20
Миленко Богичевич продолжит тренировать «Автодор»
сегодня, 06:57
Майлз Тернер поиздевался над «Нью-Йорком», выложив шутку из «Гриффинов»
5сегодня, 06:40Видео
Новак Джокович: «Люди поначалу думали, что Йокич притворяется, будто его ничего не интересует, кроме семьи и лошадей. Но это правда»
7сегодня, 06:20
Гиоргос Ангелопулос: «Димитрис Яннакопулос – отвратительный человек»
2сегодня, 06:03
Леброн Джеймс: «Многие тренеры, которые сейчас окружают молодых игроков, на самом деле хотят стать известнее своих подопечных. Их мотивы нечисты»
6сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/4 финала. «Валенсия» примет «Гран-Канарию», «Тенерифе» встретится с «Ховентудом» в 1-х играх серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» сыграет с «Тофашем» в решающих матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» примет «Милан» во 2-м матче серии
сегодня, 09:00
Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань» в 4-м матче серии
1сегодня, 09:00
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Будучность» выбила «Црвену Звезду», «Партизан» взял верх над «Дубаем»
1вчера, 21:20
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» обыграла «Трапани Шарк» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Анадолу Эфес» закрыл серию с «Мерсином», «Бешикташ» взял верх над «Галатасараем»
вчера, 20:12
Семен Антонов о 3-м матче финала: «В концовке удача была на стороне «Зенита»
вчера, 19:18
Илона Корстин о 3-м матче финала: «Игра Андрея Воронцевича сделала разницу»
вчера, 18:36
Тогрул Мамедов: «Андрей Воронцевич – MVP третьей игры»
2вчера, 18:10