«Олимпиакос»: «Димитрис Яннакопулос сбежал с арены, чтобы избежать ареста»
Ранее сообщалось, что владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос был удален с площадки перед началом второго матча финальной серии греческой лиги.
После удаления, Яннакопулос остался около раздевалок команд, протестуя против оскорбительных скандирований болельщиков в его адрес и адрес его дочери. Как утверждает «Пао», именно поэтому он изначально покинул площадку, а не из-за удаления.
Однако, по словам «Олимпиакоса», «прокурор приказал арестовать Яннакопулоса, и тот убежал из раздевалки от полиции, чтобы избежать ареста».
«Панатинаикос» опроверг эту информацию, заявив, что «Димитрис Яннакопулос не был проинформирован о возможности его ареста и сам покинул арену, потому что трибуны оскорбляли его и его дочь, и никто не попытался их остановить».