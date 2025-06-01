«Олимпиакос»: «Димитрис Яннакопулос сбежал с арены, чтобы избежать ареста»

По словам «Олимпиакоса», прокурор выдал ордер на арест владельца «Панатинаикоса».

Ранее сообщалось, что владелец «Панатинаикоса » Димитрис Яннакопулос был удален с площадки перед началом второго матча финальной серии греческой лиги.

После удаления, Яннакопулос остался около раздевалок команд, протестуя против оскорбительных скандирований болельщиков в его адрес и адрес его дочери. Как утверждает «Пао», именно поэтому он изначально покинул площадку, а не из-за удаления.

Однако, по словам «Олимпиакоса », «прокурор приказал арестовать Яннакопулоса, и тот убежал из раздевалки от полиции, чтобы избежать ареста».

«Панатинаикос» опроверг эту информацию, заявив, что «Димитрис Яннакопулос не был проинформирован о возможности его ареста и сам покинул арену, потому что трибуны оскорбляли его и его дочь, и никто не попытался их остановить».