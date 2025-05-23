Димитрис Яннакопулос поругался с арбитрами и показал неприличный жест фанатам «Олимпиакоса»
Димитрис Яннакопулос тяжело воспринял поражение «Панатинаикоса».
В перерыве полуфинала (76:82) владелец греческого клуба вышел на паркет и наорал на судью перед уходом в раздевалку. Яннакопулос ответил неприличными жестами на скандирование фанатов «Олимпиакоса» и не смог досмотреть игру со своего места до конца, дожидаясь сирены в дверях подтрибунных помещений.
«Мы не празднуем участие в «Финалах четырех». Мы «Панатинаикос». Нам не нужно умасливать фанатов или искать себе оправдания. Мы провалились в этом году, но вернемся только сильнее.
Мои поздравления «Фенербахче», – заявил бизнесмен после матча.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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