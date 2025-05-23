Димитрис Яннакопулос поругался с арбитрами и показал неприличный жест фанатам «Олимпиакоса»

Димитрис Яннакопулос тяжело воспринял поражение «Панатинаикоса».

В перерыве полуфинала (76:82) владелец греческого клуба вышел на паркет и наорал на судью перед уходом в раздевалку. Яннакопулос ответил неприличными жестами на скандирование фанатов «Олимпиакоса» и не смог досмотреть игру со своего места до конца, дожидаясь сирены в дверях подтрибунных помещений.

«Мы не празднуем участие в «Финалах четырех». Мы «Панатинаикос ». Нам не нужно умасливать фанатов или искать себе оправдания. Мы провалились в этом году, но вернемся только сильнее.

Мои поздравления «Фенербахче », – заявил бизнесмен после матча.