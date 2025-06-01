Димитрис Яннакопулос был удален со второго матча финала греческой лиги

Владельца «Панатинаикоса» удалили со 2-го матча финала.

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос был удален с арены за несколько минут до начала второго матча финальной серии чемпионата Греции против «Олимпиакоса».

Яннакопулос, который заранее объявил, что будет присутствовать на матче, прибыл на арену вместе с делегацией команды. Когда он появился на арене, на него обрушились скандирования от болельщиков «Олимпиакоса». Отмечается, что некоторые скандирования были чрезмерно грубыми, в частности звучали оскорбления в адрес дочери Яннакопулоса.

Разгневанный владелец «Пао» подошел к судейскому столу и потребовал, чтобы судьи зафиксировали скандирования. Судьи в ответ потребовали удалить Яннакопулоса с арены, сославшись на жест, который он сделал в сторону трибун.

«Панатинаикос» лидирует в серии со счетом 1-0 после победы в первом матче (80:68).