Димитрис Яннакопулос: «Мы не празднуем выходы в «Финал четырех». Ведь мы – «Панатинаикос»
Владелец «Панатинаикоса» поздравил «Фенербахче» с победой.
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«Мы не празднуем выход в «Финал четырех», как это делают другие команды. Ведь мы – «Панатинаикос». Нам не нужно заигрывать с болельщиками или искать оправдания, когда мы проигрываем. В этом году мы не справились, но мы вернемся сильнее!»
Сегодня каждый из нас, без исключения, не выдержал напряжения момента. Поздравляю «Фенербахче», – сказал Яннакопулос.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: SDNA
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