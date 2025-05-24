Димитрис Яннакопулос: «Мы не празднуем выходы в «Финал четырех». Ведь мы – «Панатинаикос»

Владелец «Панатинаикоса» поздравил «Фенербахче» с победой.

В полуфинале Евролиги греки уступили турецкому клубу – 76:82

«Мы не празднуем выход в «Финал четырех», как это делают другие команды. Ведь мы – «Панатинаикос ». Нам не нужно заигрывать с болельщиками или искать оправдания, когда мы проигрываем. В этом году мы не справились, но мы вернемся сильнее!»

Сегодня каждый из нас, без исключения, не выдержал напряжения момента. Поздравляю «Фенербахче », – сказал Яннакопулос.