Димитрис Яннакопулос оштрафован на 10 000 евро и отстранен на 5 матчей

Владелец «Пао» получил наказание за свои действия во время «Финала четырех».

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос получил запрет на посещение пяти матчей своей команды в Евролиге , а также штраф на 10 000 евро за угрозы в отношении судей.

Инцидент произошел во время полуфинального матча «Панатинаикоса » против «Фенербахче», когда сотрудникам охраны пришлось сдерживать Яннакопулоса.

Владелец «Пао» вернулся в Афины и не будет присутствовать на матче за 3-е место, а также пропустит четыре игры в следующем сезоне.