Димитрис Яннакопулос оштрафован на 10 000 евро и отстранен на 5 матчей
Владелец «Пао» получил наказание за свои действия во время «Финала четырех».
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос получил запрет на посещение пяти матчей своей команды в Евролиге, а также штраф на 10 000 евро за угрозы в отношении судей.
Инцидент произошел во время полуфинального матча «Панатинаикоса» против «Фенербахче», когда сотрудникам охраны пришлось сдерживать Яннакопулоса.
Владелец «Пао» вернулся в Афины и не будет присутствовать на матче за 3-е место, а также пропустит четыре игры в следующем сезоне.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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