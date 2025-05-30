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Дэнни Грин: «Играть с Леброном – это и дар, и проклятие»

Бывший игрок НБА вспомнил о временах выступлений вместе с Джеймсом.

Дэнни Грин и Леброн Джеймс стали чемпионами НБА в составе «Лейкерс» в 2020 году.

«Даже если тренер скажет: «Я хочу, чтобы Дэнни сделал рывок сюда», Леброн ответит: «Да, но мне больше нравится, когда он здесь. Это его точка». Он знает, что игроки умеют, где их лучшие позиции. И он найдет тебя именно там, потому что знает, что на нем будут сдваиваться. А если нет – он уничтожит защиту.

Леброн делает игру очень легкой. Но бывают моменты, когда все не так просто из-за огромного давления – даже если ты абсолютно открыт, ты должен реализовать момент, потому что играешь с Леброном Джеймсом.

И это давление больше снаружи, чем изнутри, потому что Брон на тебя не давит. Но все его фанаты такие: «Что это за лузер? Почему он играет с Леброном?» Так что это и дар, и проклятие», – заключил Грин.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст All The Smoke
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