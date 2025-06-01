Сергей Быков: «У Андрея Воронцевича есть опыт и задор»

Сергей Быков поделился впечатлениями от игры Андрея Воронцевича.

Легенда российского баскетбола Сергей Быков рассказал в эфире «Взял Мяч» о впечатлениях от игры Андрея Воронцевича («Зенит »), который реализовал 5 из 5 из-за дуги за 17 минут в третьем матче финала Единой лиги ВТБ.

«Когда физика уже не та, суеты меньше, а фокуса – больше.

Все суетятся, куда-то выбегают, но баскетбол – многогранная игра. Иногда сделать паузу – это очень важно. И Цей хорош именно в этой игре – когда какие-то задорные ребята бегают, он знает, где стоять и пользуется своим моментом.

Понятно, что игра ему помогла. Не забей он первые трехочковые, все могло пойти по-другому. Он поймал свою игру, по его взгляду – я его хорошо знаю – знаю, что это был собранный Андрей Воронцевич, желающий побить рекорд, когда у него больше трофеев, чем у ЦСКА .

Внутренний задор у него есть, и это конвертнулось в такую игру. Андрея поздравляем», – сказал Быков.