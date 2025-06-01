Андреас Пистиолис о поражении в 3-м матче: «В конце все свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше»

Андреас Пистиолис прокомментировал поражение в 3-м матче финальной серии.

«Поздравляю «Зенит », они были лучше нас в ключевые моменты матча и заслужили победу. Благодарю болельщиков, которые нам старались помочь.

Мы сильно начали, выполняли план на игру. Неудачным эпизодом стала концовка первой четверти, в которой потеряли концентрацию и позволили соперникам набирать очки «из ничего» — после подборов или борьбы на ничейные мячи.

В конце все свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше. Да, они создавали для этого хорошие ситуации, но и мы создавали тоже – только не реализовали. У «Зенита» четыре игрока бросили трехочковые с процентом 50 и выше. У нас трое бросили издали 20 процентов и ниже.

К тому же довольно сложно рассчитывать на победу, когда попадаешь 67 процентов штрафных. Причем дело не только в точности, но и в агрессивности, потому что во второй половине мы исполнили всего два штрафных. Так что много можно улучшить – и мы будем улучшать», – сказал главный тренер ЦСКА .

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).