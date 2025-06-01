  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андреас Пистиолис о поражении в 3-м матче: «В конце все свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше»
4

Андреас Пистиолис о поражении в 3-м матче: «В конце все свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше»

Андреас Пистиолис прокомментировал поражение в 3-м матче финальной серии.

«Поздравляю «Зенит», они были лучше нас в ключевые моменты матча и заслужили победу. Благодарю болельщиков, которые нам старались помочь.

Мы сильно начали, выполняли план на игру. Неудачным эпизодом стала концовка первой четверти, в которой потеряли концентрацию и позволили соперникам набирать очки «из ничего» — после подборов или борьбы на ничейные мячи.

В конце все свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше. Да, они создавали для этого хорошие ситуации, но и мы создавали тоже – только не реализовали. У «Зенита» четыре игрока бросили трехочковые с процентом 50 и выше. У нас трое бросили издали 20 процентов и ниже.

К тому же довольно сложно рассчитывать на победу, когда попадаешь 67 процентов штрафных. Причем дело не только в точности, но и в агрессивности, потому что во второй половине мы исполнили всего два штрафных. Так что много можно улучшить – и мы будем улучшать», – сказал главный тренер ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).

Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoЗенит
Андреас Пистиолис
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль о 3-м матче финала: «Вырвались вперед и победили только в завершающей части матча»
11 июня, 14:26
Кириленко приглашал Овечкина на финал Единой лиги ВТБ: «Он реликвия, нормально посмотреть игру ему не дадут. Мы дружим лет 20, я отнесся с пониманием»
21 июня, 13:25
Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» обыграл ЦСКА в гостях и повел 2-1 в серии
1481 июня, 13:19
Амат Мбайе перейдет из ЦСКА в «Париж» (Яннис Буржуа)
831 мая, 14:48
Главные новости
Ноа Эссанг, 9-й в прогнозе ESPN на драфт-2025 НБА, набрал 22 очка и 14 подборов в полуфинале чемпионата Германии
сегодня, 11:27Видео
«Даллас» заинтересован в продлении Данте Экзама
1сегодня, 10:36
«Хьюстон» уверен, что сможет повторить любое предложение Джабари Смиту и Тари Исону в 2026 году
7сегодня, 10:20
Рид Шеппард должен получить значительно большую роль в «Хьюстоне» в следующем сезоне
3сегодня, 09:55
«Рокетс» хотят продлить Фреда Ванвлита и Стивена Адамса, могут заменить последнего Бруком Лопесом
2сегодня, 09:40
Тони Бразерс и Скотт Фостер – среди арбитров на финальную серию НБА, в составе бригад 2 новичка
6сегодня, 09:26Фото
«Пэйсерс» приземлились в Оклахома-Сити на 3,5 часа позже из-за возможного торнадо, грозы и угрозы затопления
8сегодня, 09:13
«Никс» должны Тому Тибодо еще более 30 миллионов долларов
13сегодня, 08:16
Майлз Тернер: «Мне понадобилось 10 лет, чтобы попасть в финал. Не знаешь, когда все еще так сложится, нужно использовать шанс по полной»
сегодня, 07:59
Рик Карлайл: «Оба финалиста показывают стилистически чистый баскетбол»
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/4 финала. «Ховентуд» – «Тенерифе», «Гран-Канария» примет «Валенсию»
36 минут назад
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» имеет возможность завершить серию с «Трапани Шарк» у себя дома
сегодня, 06:30
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» начнет серию с «Бурком»
36 минут назад
Трехочковый Джареда Харпера выбил «Хапоэль Тель-Авив» из 1/2 финала чемпионата Израиля
43 минуты назадВидео
Главный тренер Душан Алимпиевич продлил контракт с «Бешикташем» на 2 года
сегодня, 11:45
Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»
сегодня, 11:08Фото
Карлик Джонс, Исаак Бонга и Стерлинг Браун будут допрошены в рамках расследования драки у ночного клуба
1сегодня, 10:55
Захар Пашутин о 4-й игре финала Лиги ВТБ: «Иван Ухов показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами»
1сегодня, 08:46
Глеб Плотников станет главным тренером «Химок»
сегодня, 08:31
Владислав Емченко о сезоне «Локомотива-Кубань»: «Могли и обыграть кого угодно, и уступить. Порой мы и сами не понимали, что играем»
сегодня, 04:39