Тарик Биберович выбыл не неопределенный срок с растяжением передней крестообразной связки

Тарик Биберович избежал серьезной травмы колена.

У форварда «Фенербахче » диагностировали растяжение передней крестообразной связки левого колена. 24-летний игрок избежал операции, но выбыл на неопределенный срок.

Биберович травмировался в первом матче серии плей-офф чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Тюрк Телекомом ».