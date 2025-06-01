Тарик Биберович выбыл не неопределенный срок с растяжением передней крестообразной связки
Тарик Биберович избежал серьезной травмы колена.
У форварда «Фенербахче» диагностировали растяжение передней крестообразной связки левого колена. 24-летний игрок избежал операции, но выбыл на неопределенный срок.
Биберович травмировался в первом матче серии плей-офф чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Тюрк Телекомом».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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