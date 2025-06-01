Паскаль Сиакам обошел Тайриза Халибертона в голосовании за MVP финала конференции со счетом 5-4
Опубликованы результаты голосования за MVP финала Восточной конференции.
Пять из девяти представителей СМИ, участвовавших в выборе самого ценного игрока финала Востока, отдали свои голоса за форварда «Индианы» Паскаля Сиакама.
Четыре человека, включая комментатора TNT Реджи Миллера, проголосовали за разыгрывающего команды Тайриза Халибертона.
«Пэйсерс» обыграли «Никс» в 6-м матче со счетом 125:108 и завершили серию (4-2).
Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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