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Паскаль Сиакам обошел Тайриза Халибертона в голосовании за MVP финала конференции со счетом 5-4

Опубликованы результаты голосования за MVP финала Восточной конференции.

Пять из девяти представителей СМИ, участвовавших в выборе самого ценного игрока финала Востока, отдали свои голоса за форварда «Индианы» Паскаля Сиакама.

Четыре человека, включая комментатора TNT Реджи Миллера, проголосовали за разыгрывающего команды Тайриза Халибертона

«Пэйсерс» обыграли «Никс» в 6-м матче со счетом 125:108 и завершили серию (4-2).

Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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