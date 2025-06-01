Паскаль Сиакам обошел Тайриза Халибертона в голосовании за MVP финала конференции со счетом 5-4

Опубликованы результаты голосования за MVP финала Восточной конференции.

Пять из девяти представителей СМИ, участвовавших в выборе самого ценного игрока финала Востока, отдали свои голоса за форварда «Индианы» Паскаля Сиакама .

Четыре человека, включая комментатора TNT Реджи Миллера, проголосовали за разыгрывающего команды Тайриза Халибертона .

«Пэйсерс» обыграли «Никс» в 6-м матче со счетом 125:108 и завершили серию (4-2).