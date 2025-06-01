Тайриз Халибертон был уверен, что станет MVP финала Востока и уже собирался выходить получать награду

Защитник «Пэйсерс», похоже, не сомневался в своей победе.

В момент, когда Эрни Джонсон начал вручение награды имени Ларри Берда, Халибертон стал показывать на себя и выходить вперед, когда услышал, что MVP стал его партнер по команде, форвард Паскаль Сиакам .

В голосовании Сиакам опередил Халибертона на 1 голос (5 против 4).