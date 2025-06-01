Паскаль Сиакам о MVP финала Востока: «Не знал, что за такое дают трофей»

Форвард «Индианы» рассказал, что для него значит награда имени Лэрри Берда.

«Это круто. Не знал, что за такое дают трофей. Я счастлив, мне очень повезло. Я не тот человек, о котором все будут много говорить. Просто парень из Камеруна, переехавший в США в 18 лет, который отдал все баскетболу. Я работаю каждый день, не отлыниваю. Независимо от того, как сложился матч, иду в зал и пашу. Получить награду – это круто, но работа продолжается», – сказал Сиакам .

В финальной серии Восточной конференции против «Нью-Йорка» 31-летний форвард набирал в среднем 24,8 очка (52,4% с игры), 5 подборов, 3,5 передачи и 1,3 перехвата.