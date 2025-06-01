Паскаль Сиакам: «Попав в финал на третьем году карьеры, я думал, что вернусь туда еще много раз. Но этого не случилось»
Форвард «Индианы» поделился мыслями после победы в финале Востока.
«Я думаю, мы насладимся этим вечером, а потом нам нужно будет двигаться вперед. Ждущая нас в финале команда настроена серьезно. «Оклахома» – лучшая команда в НБА. И это вызов. Говорил парням: попав в финал на третьем году карьеры, я думал, что вернусь туда еще много раз. Но этого не случилось. Так что это чертовски хорошая возможность, и ты не знаешь, когда получишь ее снова», – сказал Сиакам.
В 2019 году форвард стал чемпионом НБА в составе «Торонто». До выхода в финал этого года его лучшим результатом в плей-офф после чемпионства был финал Востока 2024 года.
Кто станет чемпионом НБА?2787 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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