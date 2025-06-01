«Анадолу Эфес» продлил соглашение с Эрканом Йылмазом на два года

Форвард останется в турецком клубе еще на 2 сезона.

Йылмаз (27 лет, 197 см) присоединился к «Анадолу Эфесу » летом 2023 года.

В прошедшем регулярном сезоне чемпионата Турции баскетболист сыграл в 25 матчах, в среднем набирая 3,5 очка, 3,2 подбора и 2,1 передачи за 16 минут на паркете. В Евролиге Йылмаз принял участие в 13 играх (1,6 очка и менее 5 минут за матч).