Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Анадолу Эфес» закрыл серию с «Мерсином», «Бешикташ» взял верх над «Галатасараем»

Сегодня, 1 июня, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.

«Анадолу Эфес » закрыл серию с «Мерсином» (84:81, 2-0), «Бешикташ» взял верх над «Галатасараем» (107:85, 2-0). Чемпионат Турции 1/4 финала (до 2 побед) Вторые матчи «Анадолу Эфес» победил в серии – 2-0. «Бешикташ » победил в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.