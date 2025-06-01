Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Анадолу Эфес» закрыл серию с «Мерсином», «Бешикташ» взял верх над «Галатасараем»
Сегодня, 1 июня, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.
«Анадолу Эфес» закрыл серию с «Мерсином» (84:81, 2-0), «Бешикташ» взял верх над «Галатасараем» (107:85, 2-0).
Чемпионат Турции
1/4 финала (до 2 побед)
Вторые матчи
«Анадолу Эфес» победил в серии – 2-0.
«Бешикташ» победил в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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