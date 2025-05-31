«Анадолу Эфес» продлил контракт с Эрджаном Османи до 2027 года

Эрджан Османи останется в «Анадолу Эфесе».

26-летний форвард, у которого истекал контракт, продлил соглашение с турецкой командой до 2027 года.

Османи выступает за «Эфес » с 2023 года и сыграл во всех 39 матчах Евролиги в прошедшем сезоне. Он набирал 6,5 очка и делал 2,9 подбора за 17 минут в среднем за матч.