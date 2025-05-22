Кендрик Нанн: «В «Финале четырех» вы увидите в моем лице уже привычного MVP»

Кендрик Нанн готовится подтвердить свой статус.

Разыгрывающий «Панатинаикоса » стал самым ценным игроком регулярного сезона-2024/25 Евролиги . Его команда встретится с «Фенербахче» в полуфинальном матче.

«Я обычно позволяю моей работе на площадке говорить за меня. Если честно, я думаю, что заслуживал звания MVP и в прошлом году.

У меня была трудная серия против «Эфеса ». Они очень хорошо оборонялись. Мое нападение не соответствовало моему сезонному стандарту, но я определенно компенсировал это защитой.

В «Финале четырех» вы увидите в моем лице уже привычного MVP», – заявил Нанн .