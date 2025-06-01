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Майлз Тернер: «Суперкоманды уже не так эффективны, как раньше. Новый тренд – это то, что делаем мы»

Центровой «Индианы» считает, что эпоха больших трио прошла.

«Времена суперкоманд, когда звезды собираются вместе… Это просто уже не так эффективно, как было раньше. Сейчас новый тренд – это то, что делаем мы. С «Оклахомой» то же самое: молодые ребята бегут, сражаются, упираются в защите благодаря «силе дружбы» или как они это там называют», – смеясь, сказал Тернер.

Средний возраст игроков «Пэйсерс» составляет 26,2 года, «Оклахомы» – 24,7 года.

Кто станет чемпионом НБА?2785 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Майлза Тернера
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