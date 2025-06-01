У «Оклахомы» и «Индианы» самый большой разрыв по разнице очков с финала-1971

«Оклахома» и «Индиана» – самая неравноценная пара участников финала за 50 лет.

«Оклахома» завершила регулярный чемпионат с наибольшей разницей очков в истории. В результате разрыв с «Пэйсерс», занявших 4-е место на Востоке, у нее составляет 10,63 очка. Ничего подобного не было с финала-1971, в котором встречались «Балтимор» и одна из лучших команд в истории, «Милуоки» Лью Алсиндора и Оскара Робертсона.

Ни одна команда в истории НБА не побеждала в финале, отставая больше чем на 4,94 очка по разнице.