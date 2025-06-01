Митч Робинсон: «Сыграл ниже своих возможностей»

Центровой «Никс» оценил свою игру в шестом матче – 108:125.

«Даже не знаю, что сказать, если честно. Надо было выкладываться по полной. Сыграл ниже своих возможностей», – сказал Митч Робинсон .

В шестом матче Робинсон вышел в старте и набрал 8 очков, 9 подборов и 2 блока. У него «-18» по показателю плюс-минус.