Митч Робинсон: «Сыграл ниже своих возможностей»
Центровой «Никс» оценил свою игру в шестом матче – 108:125.
«Даже не знаю, что сказать, если честно. Надо было выкладываться по полной. Сыграл ниже своих возможностей», – сказал Митч Робинсон.
В шестом матче Робинсон вышел в старте и набрал 8 очков, 9 подборов и 2 блока. У него «-18» по показателю плюс-минус.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Фреда Катца
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