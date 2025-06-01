Джош Роббинс: «Тренерский штаб «Никс» обязан был придумать контрмеры против прессинга»

Журналист The Athletic отметил слабую работу тренеров «Нью-Йорка» в финале Востока.

«Один эпизод ярко иллюстрировал суть шестой игры. Примерно за четыре минуты до конца третьей четверти, во время атаки «Нью-Йорка », Паскаль Сиакам плотно прихватил Джоша Харта с мячом еще за центральной линией. Харт отдал пас Джейлену Брансону, но Эндрю Нембард заблокировал его, вынудив соперника едва не допустить потерю, мяч ушел в аут. Как отметил комментатор Стэн Ван Ганди, в этом владении «Никс» потратили 17 секунд.

«Никс» так и не смогли найти ответ на прессинг «Пэйсерс» по всей площадке. Это не только сломило дух команды, но и не давало им быстро разыгрывать атаку, из-за чего у них оставалось катастрофически мало времени на реализацию.

Агрессивность «Пэйсерс», безусловно, стоит отметить, но тренерский штаб «Никс» обязан был придумать контрмеры. Например, могли бы задействовать тяжелого форварда или центрового, чтобы тот ставил заслоны разыгрывающим в своей зоне хотя бы время от времени.

Неумолимый прессинг «Индианы» вымотал Брансона, из-за чего к концу атак его эффективность заметно падала», – написал Роббинс.