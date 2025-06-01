«Отправил вас восвояси». Тайриз Халибертон ответил на твит Бена Стиллера

«Индиана» обыграла «Никс» в 6-м матче – 125:108.

Тайриз Халибертон не только принес команде победу, но и ответил на нападки болельщика «Нью-Йорка» Бена Стиллера в соцсетях.

«Хорошо, что у нас свободная страна и я могу не слушать Реджи Миллера», – написал Стиллер.

Он также прокомментировал черный костюм, в котором Халибертон приехал на шестую игру: «Самое важное, что он притащил спортивную сумку, с которой поедет обратно в Нью-Йорк».

«Не, я просто помог вам отправиться восвояси», – ответил на это Тайриз Халибертон.

Серия началась с того, что Халибертон сравнял счет под конец основного времени первого матча и показал удушающий жест Реджи Миллера.