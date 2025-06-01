Билеты на финал НБА станут самыми дорогими в истории клубов-участников
Цены на билеты бьют рекорды и «Индианы», и «Оклахомы».
На площадке Tick Pick минимальная цена за вход на первый матч в Оклахоме составляет 712 долларов, что делает эти билеты самыми дорогими за всю историю франшиз «Тандер» и «Пэйсерс».
Дешевле всего обойдется проход на 3-й матч серии в Индианаполисе – 689 долларов.
Цены на билеты 7-й игры начинаются от 1386 долларов.
Кто станет чемпионом НБА?2786 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости