Билеты на финал НБА станут самыми дорогими в истории клубов-участников

Цены на билеты бьют рекорды и «Индианы», и «Оклахомы».

На площадке Tick Pick минимальная цена за вход на первый матч в Оклахоме составляет 712 долларов, что делает эти билеты самыми дорогими за всю историю франшиз «Тандер» и «Пэйсерс».

Дешевле всего обойдется проход на 3-й матч серии в Индианаполисе – 689 долларов.

Цены на билеты 7-й игры начинаются от 1386 долларов.