«Недооцененный». Болельщики «Пэйсерс» приветствовали Тайриза Халибертона

Интервью лидера «Индианы» прошло под скандирование болельщиков.

В прямом эфире на TNT фаны «Пэйсерс» кричали: «Недооцененный, недооцененный».

Перед стартом плей-офф Тайриз Халибертон был назван самым переоцененным в НБА на основе анонимного опроса игроков лиги.

Переоцененный Халибертон вывел «Индиану» в финальную серию НБА.