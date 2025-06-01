«Недооцененный». Болельщики «Пэйсерс» приветствовали Тайриза Халибертона
Интервью лидера «Индианы» прошло под скандирование болельщиков.
В прямом эфире на TNT фаны «Пэйсерс» кричали: «Недооцененный, недооцененный».
Перед стартом плей-офф Тайриз Халибертон был назван самым переоцененным в НБА на основе анонимного опроса игроков лиги.
Переоцененный Халибертон вывел «Индиану» в финальную серию НБА.
Кто станет чемпионом НБА?2785 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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